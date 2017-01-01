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    Українські легкоатлети виграли Кубок Європи зі спортивної ходьби

    • Сьогодні, 17:07
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    У Подебрадах лідери збірної вибороли дві медалі на 50 км

    Іван Банзерук  і Ігор Главан, лідери збірної України зі спортивної ходьби, зайняли перше і друге місця в гонці на 50 км на Кубку Європи в чеському місті Подебради.

    Українцям вдалося відібрати перемогу у італійця Теодріко Капоразо, який пішов у відрив на 14 кілометрі, тільки в кінці гонки. Перевага італійського ходка в середині дистанції становило півтори хвилини, але вже на 38 кілометрі Іван Банзерук, учасник драматичною гонки на Іграх в Ріо, «з'їв» суперника, пішовши у відрив від групи переслідування.

    Наступним пішов в атаку призер чемпіонату світу 2016 Ігор Главан - ходоку, який фінішував четвертим на чемпіонаті світу-2015 на дистанції 20 км і знепритомнів під час гонки на Олімпійських Іграх в Ріо 2016, не вдалося обійти тільки свого колегу по збірній. Теодоріко в підсумку фінішував лише п'ятим, а особисту бронзу завоював його колега по збірній Мікеле Антонеллі.

    Результат переможця гонки 27річного Банзерука - 3: 48.15 - став восьмим найкращим в світовому топ-листі нинішнього сезону.

    Завдяки другому місцю Главана, а також шостій позиції Мар'яна Закальніцкого і дванадцятій - Андрія Гречковського українська збірна виграла золото в командному заліку, випередивши розчаровану Італію.

    Командний залік Кубка Європи з ходьби. Команд всього три, але ми перші!

    До речі, в першій гонці дня в Подебрадах - юніорської (U20) на 10 км українець Віктор Шумик зайняв 4 місце з особистим рекордом 00:41:38, і завдяки йому і його колезі Едуарду Забуженку (00: 42.47, 10 місце, РВ) і Віктору Кононенку (00: 44.10 РВ, 14 місце) Україна посіла третє місце в заліку з 12 команд (виграли залік білоруси, на другому місці - Франція).

    Спортивна ходьба, Кубок Європи. Подебради, Чехія

    50 км, чоловіки

    1. Іван Банзерук, Україна 3: 48.15

    2. Ігор Главан, Україна 3: 48.38

    3. Мікеле Антонеллі, Італія 3: 49.07

    ... 6. Мар'ян Закальніцкій, Украна 3: 53.50 РВ

    ... 12. Андрій Гречковський, Україна 3: 58.35

    Джерело: xsport.ua

    Кубок Європи спортивна ходьба
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