Українські плавці здобули дев'ять медалей на турнірі в Бельгії

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В Антверпені (Бельгія) завершилися змагання «Flanders Speedo Cup 2017»

Україну на престижному турнірі представлялита

Романчук приніс “жовто-блакитній” збірній дві золоті медалі на дистанціях 400 метрів вільним стилем (3:48,00 хв) та 1500 метрів вільним стилем (15:05,57), “срібло” на дистанції 400 метрів комплексним плаванням (4:20,02) та “бронзу” на дистанції 200 метрів вільним стилем (1:49,98).

Хлопцов фінішував першим на дистанції 50 метрів батерфляєм з результатом 23,90 с. “Бронзу” на цій дистанції здобув Прожога з результатом 24:22.

На дистанції 100 метрів вільним стилем Сергій Шевцов фінішував другим з результатом 49,93 с. Фролов здобув срібну нагороду на дистанції 400 метрів вільним стилем з результатом 3:53,93 хв.

Зазначимо, що єдина представниця жіночого плавання Зевіна посіла третє місце на дистанції 100 метрів на спині (1:02,49 хв).

Джерело: УНН