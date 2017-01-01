Українські плавці здобули шість нагород на турнірі в Італії

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7 травня у Ліньяно (Італія) завершилися щорічні міжнародні змагання з плавання ENERGY STANDARD CUP 2017

У складі клубу спортивного плавання "Енергетичний стандарт" українські спортсмени здобули 6 нагород, інформує офіційний сайт Федерації плавання України.

3 медалі на цих змаганнях здобув Валентин Нестеркін: срібну нагороду на дистанції 50 метрів вільним стилем з результатом 23.61 та дві срібні нагороди у складі естафет 4х100 метрів комбінована та 4х100 метрів вільним стилем з результатами 3:53.01 та 3:29.93 відповідно.

В естафеті 4х100 метрів вільним стилем срібну нагороду також здобув Андрій Родзинський.

На дистанції 200 метрів брасом Максим Голубничій фінішував з другим результатом (2:21.07).

Ще одну нагороду здобула Євгенія Жукова. Вона стала бронзовою призеркою змагань на дистанції 100 метрів на спині з результатом 1:05.53.

Джерело: champion.com.ua