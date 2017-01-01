Українські призери Олімпіади-2012 проведуть бої в один вечір у США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ломаченко, Усик та Гвоздик знову вийдуть на один ринг

Наступним суперником чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі українця(11-0, 10 КО) стане американець Майкл Хантер – молодший (12-0, 8 КО).

Бій Олександра Усика з Майклом Хантером відбудеться 8 квітня в містечку Оксон Хілл, США, і в рамках цього ж вечора боксу проведуть свої чергові бої ще два українських боксери – друзі Усика та його екс-колеги по олімпійській збірній України і клубу «Українські отамани» Василь Ломаченко (7-1, 5 КО) і Олександр Гвоздик (12-0, 10 КО).

Суперником Ломаченка, як уже повідомлялося, стане американець Джейсон Соса (20-1-4, 15 КО), а суперником Гвоздика – кубинець Юніескі Гонсалес (18-2, 14 КО).

Нагадаємо, Усик розірвав відносини зі своїм колишнім тренером Джеймсом Алі Баширом і тепер працюватиме з Анатолієм Ломаченком.