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    Українські призери Олімпіади-2012 проведуть бої в один вечір у США

    • Сьогодні, 13:31
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    Ломаченко, Усик та Гвоздик знову вийдуть на один ринг

    Наступним суперником чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі українця Олександра Усика(11-0, 10 КО) стане американець Майкл Хантер – молодший (12-0, 8 КО).

    Бій Олександра Усика з Майклом Хантером відбудеться 8 квітня в містечку Оксон Хілл, США, і в рамках цього ж вечора боксу проведуть свої чергові бої ще два українських боксери – друзі Усика та його екс-колеги по олімпійській збірній України і клубу «Українські отамани» Василь Ломаченко (7-1, 5 КО) і Олександр Гвоздик   (12-0, 10 КО).

    Суперником Ломаченка, як уже повідомлялося, стане американець Джейсон Соса (20-1-4, 15 КО), а суперником Гвоздика – кубинець Юніескі Гонсалес (18-2, 14 КО).

    Нагадаємо, Усик розірвав відносини зі своїм колишнім тренером Джеймсом Алі Баширом і тепер працюватиме з Анатолієм Ломаченком.

    Джерело: segodnya.ua
    бокс Василь Ломаченко Олімпіада
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