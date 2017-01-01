Українські шахістки залишились без медалей чемпіонату Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марія Музичук і Наталія Жукова завоювали путівки на Кубок світу

Українкане змогла завоювати медаль на чемпіонаті Європи з шахів, зігравши внічию в останньому турі зі своєю співвітчизницею, яка, в свою чергу, зайняла найобразливіше, 15-е місце, не потрапивши на Кубок світу.

Днем раніше шанси на медаль чемпіонату Європи втратила і Ганна Музичук, яка зайняла в підсумку лише 26-е місце.

Чемпіонкою Європи стала Нана Дзагнідзе, яка зіграла в 11-му турі внічию з Наталією Погоніною з Росії. Грузинка набрала 8,5 очка, випередивши на пів-очка двох росіянок - срібного призера Олександру Горячкіну і бронзового Алісу Галлямову. Музичук в результаті виявилася 5-ою, набравши 7,5 очка.

14 кращих шахісток на чемпіонаті Європи завоювали путівки на Кубок світу. Крім Марії Музичук, на цей турнір пробилася ще одна українка - Наталія Жукова (11-е місце). А ось Гапоненко виявилася першою зайвої ...

Джерело: xsport.ua