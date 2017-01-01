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    Українські шахістки залишились без медалей чемпіонату Європи

    • Сьогодні, 11:02
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    Марія Музичук і Наталія Жукова завоювали путівки на Кубок світу

    Українка Марія Музичук  не змогла завоювати медаль на чемпіонаті Європи з шахів, зігравши внічию в останньому турі зі своєю співвітчизницею Інною Гапоненко, яка, в свою чергу, зайняла найобразливіше, 15-е місце, не потрапивши на Кубок світу.

     Днем раніше шанси на медаль чемпіонату Європи втратила і Ганна Музичук, яка зайняла в підсумку лише 26-е місце.
    Чемпіонкою Європи стала Нана Дзагнідзе, яка зіграла в 11-му турі внічию з Наталією Погоніною з Росії. Грузинка набрала 8,5 очка, випередивши на пів-очка двох росіянок - срібного призера Олександру Горячкіну і бронзового Алісу Галлямову. Музичук в результаті виявилася 5-ою, набравши 7,5 очка.

    14 кращих шахісток на чемпіонаті Європи завоювали путівки на Кубок світу. Крім Марії Музичук, на цей турнір пробилася ще одна українка - Наталія Жукова (11-е місце). А ось Гапоненко виявилася першою зайвої ...

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи Марія Музичук шахи
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