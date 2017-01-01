Українські синхроністки завоювали три золота на етапі Світової серії в Іспанії

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Анна Волошина п'ять разів піднімалася на подіум в Лас-Пальмасі

Українські синхроністки знову тріумфально виступили на Світовій серії. На початку травня наші дівчата завоювали шість золотих нагород з шести можливих на четвертому етапі в Торонто . Але тоді серйозних суперниць у підопічних Світлани Саїдової не було.

На п'ятому етапі, який проходив в Лас-Пальмасі в рамках турніру Spanish Open, рівень конкуренції був куди вище. На Канарських островах виступали іспанки - одні з лідерів світового синхронного плавання. Саме господарки змагань не дозволили українкам виграти п'ять золотих нагород.

Першу нагороду нашій команді принесла Анна Волошина. Харків'янка взяла срібло в виступах солісток, ставши другою в технічній і довільній програмі. В сумі Волошина набрала 181.6459 бала і програла лише дворазовій олімпійській призерці Оне Карбонелл. Іспанка за сумою двох виступів набрала 182.9702 бала.

Ще одне срібло завоювала Волошина в змаганнях дуетів. У парі з Єлизаветою Яхно вона знову програла Карбонелл, яка виступала разом з Паулой Рамірес. Хороший заділ іспанки зробили в технічній програмі, випередивши українок майже на два бали. Господині турніру виявилися кращими і в довільній програмі, набравши в сумі 183.3240. У наших дівчат на 3.2061 очка менше.

А ось в командних виступах українки не залишили іспанкам шансів. У всіх трьох видах програми, в яких розігрувалися нагороди, наші синхроністки займали перше місце. Відзначимо, що за команду Іспанії не виступала Она Карбонелл. Тренери сформували склад з молодих дівчат. У групі українки Марина і Владислава Алексєєви, Олександра Кашуба, Яна Нарежна, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Анна Волошина і Єлизавета Яхно випередили піренеєк за сумою на 5 балів за сумою технічної та довільної програм (183.8718 проти 178.8717).

Кращими виявилися українки і в довільній програмі в комбінації. У цьому виді програми за команду виступають 9 осіб. До наших синхроністки, які виступали в групі, приєдналася Валерія Апрельєва. І знову наші синхроністки обігнали іспанок, проте цього разу перевага склала трохи більше одного бала (90.6001 проти 89.4668)

Третє золото збірна України завоювала в хайлайті. У порівнянні зі складом на комбінацію тут відбулася одна заміна - замість Олександри Кашуби виступала Аліна Шинкаренко. І тут українки здолали іспанок, і знову перевага виявилася невеликою - 91.8332 проти 90.4999.

Таким чином, на п'ятому етапі Світової серії українські синхроністки завоювали 5 нагород - 3 золота і два срібла. Анастасія Волошина стала єдиною з наших, яка 5 разів піднімалася на п'єдестал.

Нагадаємо, що на стартовому етапі в Парижі вона взяла чотири нагороди. До двох золотих медалей у змаганнях солістів Волошина додала срібло в командних змаганнях в технічній програмі, а також бронзу в змаганнях дуетів. Також змагання солісток Анна виграла в Торонто.

Джерело: xsport.ua