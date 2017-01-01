Українські студенти за перемогу на Універсіаді отримають 20 тисяч гривень

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Найспортивніші студенти у нас у Києві

У казахстанському Алмати стартувала 28-ма зимова Універсіада. Традиційно студентський аналог Олімпійських ігор проводиться раз на два роки. А беруть участь у ньому спортсмени з вищих навчальних закладів від 17 до 28 років, принаймні такого віку вони повинні були бути 1 січня цього року. Випускникам дозволяють поїхати на Універсіаду, якщо вуз вони закінчили максимум за рік до початку змагань.

Від України в Алмати поїхав 61 спортсмен, 13 з яких – вихованці київського Національного університету фізичного виховання і спорту. Наймолодші в команді – 17-річні Марія Пономаренко (гірські лижі), Іван Зеленчук (стрибки з трампліна), Єлизавета Білозерська (ковзанярський спорт), Марія-Магдалена Узакова і Микита Немиро (обидва – шорт-трек), а найстарша – 27-річна тернопільська ковзанярка Анна Музика. При цьому Пономаренко – єдиний у нашій команді медик. А Білозерську і Музику частіше можна побачити на роликових ковзанах, а не на звичайних – дівчата беруть участь у змаганнях з ролер-спорту.

Виступають українці в десяти видах – у всіх, крім керлінгу та хокею.

Своїм чемпіонам Казахстан заплатить $15 тис., срібним призерам – $10 тис., а бронзовим – $5 тис. В Україні середня стипендія – близько тисячі гривень, і наші студенти за один вдалий виступ можуть отримати в 20 разів більше: обіцяють 20 тис. грн за 1-ше місце, 15 тис. – за 2-ге, 10 тис. – за 3-тє.

За два дні у України – чотири нагороди.

Джерело: segodnya.ua