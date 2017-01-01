Українські тенісисти покращили позиції у світовому рейтингу АТР
- Сьогодні, 12:07
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Енді Маррей залишився першою ракеткою світуВ оновленому рейтингу ATP кращі тенісисти України дещо покращили свої позиції.
Перша ракетка "жовто-блакитних" Олександр Долгополов піднявся на два рядки – 67-й (715 очок). Ілля Марченко зробив аналогічний ривок +2 – 91-й (624). Сергій Стаховський покращив свої позиції на три сходинки – 108 (555).
Зауважимо, що Енді Маррей залишився першою ракеткою світу.
Варто відзначити, що Владислав Манафов поліпшив і своє персональне досягнення, вперше піднявшись на 339-е місце.
Нагадаємо, на цьому тижні Долгополов і Марченко виступатимуть на турнірах АТР в Еквадорі та Монпельє відповідно.
Джерело: УНН