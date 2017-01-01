Українські тенісисти покращили позиції у світовому рейтингу АТР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Енді Маррей залишився першою ракеткою світу

В оновленому рейтингу ATP кращі тенісисти України дещо покращили свої позиції.

Перша ракетка "жовто-блакитних" Олександр Долгополов піднявся на два рядки – 67-й (715 очок). Ілля Марченко зробив аналогічний ривок +2 – 91-й (624). Сергій Стаховський покращив свої позиції на три сходинки – 108 (555).

Зауважимо, що Енді Маррей залишився першою ракеткою світу.

Варто відзначити, що Владислав Манафов поліпшив і своє персональне досягнення, вперше піднявшись на 339-е місце.

Нагадаємо, на цьому тижні Долгополов і Марченко виступатимуть на турнірах АТР в Еквадорі та Монпельє відповідно.