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    Українські тенісисти покращили позиції у світовому рейтингу АТР

    • Сьогодні, 12:07
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    Енді Маррей залишився першою ракеткою світу

    В оновленому рейтингу ATP кращі тенісисти України дещо покращили свої позиції.

    Перша ракетка "жовто-блакитних" Олександр Долгополов  піднявся на два рядки – 67-й (715 очок). Ілля Марченко  зробив аналогічний ривок +2 – 91-й (624). Сергій Стаховський  покращив свої позиції на три сходинки – 108 (555).

    Зауважимо, що Енді Маррей залишився першою ракеткою світу.

    Варто відзначити, що Владислав Манафов  поліпшив і своє персональне досягнення, вперше піднявшись на 339-е місце.

    Нагадаємо, на цьому тижні Долгополов і Марченко виступатимуть на турнірах АТР в Еквадорі та Монпельє відповідно.

    Джерело: УНН
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