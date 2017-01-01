Українські веслярі завоювали три медалі на етапі Кубка світу в Угорщині

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На рахунку наших байдарочників і каноїстів 1 срібло і 2 бронзи

У Сегеді (Угорщина) завершилися фінали першого дня 2-го етапу Кубка світу з веслування на байдарках і каное, за підсумками якого на рахунку української команди три медалі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша збірна завоювала срібло і дві бронзи. Віталій Цуркан та Олег Кухарик у змаганнях байдарок-двійок на дистанції 1000 метрів фінішували на 2-му місці з результатом 3 хвилини 06,485 секунди. На останніх метрах дистанції вони поступилися перемогою дуету з Іспанії (3:05,624), але обійшли пару з Чехії (3:09,239).

У свою чергу, Людмила Лузан в каное-одиночці повторила свій успіх першого етапу в португальському Монтемор-Велью, знову зайнявши 3-е місце на дистанції 500 метрів. Українка подолала дистанцію за 2 хвилини 08.504 секунди.

Вона програла Віраг Балі з Угорщини (2:05,035) і Кейті Вінсент з Канади (2:06,950). А ось переможці першого етапу Ігор Трунов і Іван Семикін в байдарці-двійці на дистанції 500 метрів, на цей раз посіли 3-е місце з результатом 1 хвилина 28,386 секунди. Вони поступилися дуетам з Франції (1:28.125) та Угорщині (1:28,302). Етап Кубка світу в Сегеді завершиться в неділю, 28 травня.





