Українські зіркові боксери пройшли процедуру зважування
- Сьогодні, 10:48
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Василь Ломаченко, Олександр Усик і Олександр Гвоздик вклалися у свої вагові категоріїУ Меріленді в MGM Harborside Hotel пройшла церемонія зважування головних бійців вечора боксу на HBO: українців Василя Ломаченка, Олександра Усика і Олександра Гвоздика.
Чемпіон світу за версією WBO у другій напівсередній вазі Василь Ломаченко (7-1-0) на вагах показав - 58,7 кг, його суперник американець Джейсон Соса (20-1-4) показав 59,05 кг, тим самим не вклавшись в вагову категорію. Якщо він не зжене вагу, то не зможе претендувати на чемпіонський пояс. Бій тоді буде рейтинговим, повідомляє boxing-mma.com.
Джерело: segodnya.ua