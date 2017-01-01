Українські зіркові боксери пройшли процедуру зважування

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Василь Ломаченко, Олександр Усик і Олександр Гвоздик вклалися у свої вагові категорії

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Чемпіон світу за версією WBO у другій напівсередній вазі Василь Ломаченко (7-1-0) на вагах показав - 58,7 кг, його суперник американець Джейсон Соса (20-1-4) показав 59,05 кг, тим самим не вклавшись в вагову категорію. Якщо він не зжене вагу, то не зможе претендувати на чемпіонський пояс. Бій тоді буде рейтинговим, повідомляє boxing-mma.com.

Вага чемпіона WBO у важкій вазі українця Олександра Усика ( 11-0-0 ) - 90,4 кг , вага його суперника американця Майкла Хантера ( 12-0-0 ) - 89,8 кг .





Вага українського напівтяжа Олександра Гвоздика ( 12-0-0 ) - 79,0 кг , його опонент кубинець Юніескі Гонсалес на вагах показав ( 18-2-0 ) - 79.3 кг .



Джерело: segodnya.ua