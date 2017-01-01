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    Українські зіркові боксери пройшли процедуру зважування

    • Сьогодні, 10:48
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    Василь Ломаченко, Олександр Усик і Олександр Гвоздик вклалися у свої вагові категорії

    У Меріленді в MGM Harborside Hotel пройшла церемонія зважування головних бійців вечора боксу на HBO: українців Василя Ломаченка, Олександра Усика і Олександра Гвоздика.

    Чемпіон світу за версією WBO у другій напівсередній вазі Василь Ломаченко (7-1-0) на вагах показав - 58,7 кг, його суперник американець Джейсон Соса (20-1-4) показав 59,05 кг, тим самим не вклавшись в вагову категорію. Якщо він не зжене вагу, то не зможе претендувати на чемпіонський пояс. Бій тоді буде рейтинговим, повідомляє boxing-mma.com.

    Вага чемпіона WBO у важкій вазі українця Олександра Усика (11-0-0) - 90,4 кг, вага його суперника американця Майкла Хантера (12-0-0) - 89,8 кг.

    Вага українського напівтяжа Олександра Гвоздика (12-0-0) - 79,0 кг, його опонент кубинець Юніескі Гонсалес на вагах показав (18-2-0) - 79.3 кг.

    Джерело: segodnya.ua

    бокс Олександр Гвоздик Василь Ломаченко
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