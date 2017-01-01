Українським легкоатлеткам виплатять по 55 тисяч доларів, після дискваліфікації Росії

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Наша команда має отримати бронзові медалі Олімпіади-2012

Міністерство молоді та спорту України привітало наших легкоатлеток –та– з отриманням бронзових нагород Олімпійських ігор в Лондоні-2012 в естафеті 4х400 м.

І оголосило, що досягло чіткої домовленості з Міністерством фінансів про те, що легкоатлеткам буде виплачено по 55 тисяч доларів за курсом НБУ на момент виплати.

"Вважаємо, що це буде справедливо і порядно. Адже наші спортсменки, на відміну від збірної Росії, завоювали ці нагороди в ім'я України в чесній і чистій боротьбі", – йдеться в заяві Міністерства.

Нагадаємо, що російську команду дискваліфікували за допінг, тому наші легкоатлетки повинні піднятися з четвертого місця на третє.