Українським легкоатлеткам виплатять по 55 тисяч доларів, після дискваліфікації Росії
- Вчора, 14:58
-
Розсилка
Наша команда має отримати бронзові медалі Олімпіади-2012Міністерство молоді та спорту України привітало наших легкоатлеток – Аліну Логвиненко, Ольгу Земляк, Анну Ярощук та Наталію Пигиду– з отриманням бронзових нагород Олімпійських ігор в Лондоні-2012 в естафеті 4х400 м.
І оголосило, що досягло чіткої домовленості з Міністерством фінансів про те, що легкоатлеткам буде виплачено по 55 тисяч доларів за курсом НБУ на момент виплати.
"Вважаємо, що це буде справедливо і порядно. Адже наші спортсменки, на відміну від збірної Росії, завоювали ці нагороди в ім'я України в чесній і чистій боротьбі", – йдеться в заяві Міністерства.
Нагадаємо, що російську команду дискваліфікували за допінг, тому наші легкоатлетки повинні піднятися з четвертого місця на третє.
Джерело: segodnya.ua