  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Український біатлоніст Прима увійшов у десятку в гонці переслідування

    • Вчора, 14:11
    • Розсилка

    Француз Мартен Фуркад виграв гонка-переслідування на четвертому етапі Кубка світу з біатлону

    Французький біатлоніст Мартен Фуркад  став переможцем гонки переслідування на четвертому етапі Кубка світу, що проходить в німецькому Оберхофі.

    Фуркад подолав дистанцію в 12,5 км за 36 хвилин 45,7 секунди, допустивши один промах на вогневих рубежах. Друге місце зайняв німець Арнд Пайффер з трьома промахами і відставанням від лідера 1 хвилина 9,9 секунди. Третім став італієць Домінік Віндіш (+1.32,4, 5 промахів).

    Кращий український результат - дев'яте місце Артема Прими, який з двома промахами відстав від переможця майже на дві хвилини.

    1. Мартен Фуркад (1 + 0 + 0 + 0) 36: 45.0
    2. Арнд Пайффер (0 + 0 + 1 + 2) +1: 09.9
    3. Домінік Віндіш (0 + 0 + 3 + 2) +1: 32.4
    ...
    9. Артем Прима (1 + 0 + 0 + 1) +1: 55.3
    13. Володимир Семаков (0 + 0 + 1 + 0) +2: 08.8
    29. Сергій Семенов (1 + 3 + 1 + 2) +3: 39.1
    48. Віталій Кільчицький (3 + 1 + 2 + 3) +6: 25.6

    Джерело: segodnya.ua

    біатлон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ