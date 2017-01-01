Український біатлоніст Прима увійшов у десятку в гонці переслідування

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Француз Мартен Фуркад виграв гонка-переслідування на четвертому етапі Кубка світу з біатлону

Мартен Фуркад

Французький біатлоністстав переможцем гонки переслідування на четвертому етапі Кубка світу, що проходить в німецькому Оберхофі.

Фуркад подолав дистанцію в 12,5 км за 36 хвилин 45,7 секунди, допустивши один промах на вогневих рубежах. Друге місце зайняв німець Арнд Пайффер з трьома промахами і відставанням від лідера 1 хвилина 9,9 секунди. Третім став італієць Домінік Віндіш (+1.32,4, 5 промахів).

Кращий український результат - дев'яте місце Артема Прими, який з двома промахами відстав від переможця майже на дві хвилини.

1. Мартен Фуркад (1 + 0 + 0 + 0) 36: 45.0

2. Арнд Пайффер (0 + 0 + 1 + 2) +1: 09.9

3. Домінік Віндіш (0 + 0 + 3 + 2) +1: 32.4

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9. Артем Прима (1 + 0 + 0 + 1) +1: 55.3

13. Володимир Семаков (0 + 0 + 1 + 0) +2: 08.8

29. Сергій Семенов (1 + 3 + 1 + 2) +3: 39.1

48. Віталій Кільчицький (3 + 1 + 2 + 3) +6: 25.6

Джерело: segodnya.ua