Український боксер Дерев'янченко технічним нокаутом переміг Рассела

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Український середньоваговик здобув десяту перемогу на профірингу

В ніч з 14 на 15 березня в американському місті Туніка, штат Міссісіпі, професійний боксер з Миколаєва, який виступає у середній вазі, здолав раніше непереможного ямайця Кемаля Расселла.

Сергій нокаутував суперника у п'ятому раунді і таким чином здобув свою десяту перемогу на професійному рингу.

Довідка: Сергій Дерев’янченко розпочав кар’єру професійного боксера наприкінці 2015 року. Спортсмен є чемпіоном України, бронзовим призером чемпіонату світу 2007 року в американському Чикаго та учасником Олімпійських ігор 2008 року у китайському Пекіні у середній ваговій категорії. Народився у Феодосії, постійно живе та тренується в Миколаєві.

Джерело: УНН