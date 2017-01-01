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    Український боксер Дерев'янченко технічним нокаутом переміг Рассела

    • Сьогодні, 12:06
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    Український середньоваговик здобув десяту перемогу на профірингу

    В ніч з 14 на 15 березня в американському місті Туніка, штат Міссісіпі, професійний боксер з Миколаєва Сергій Дерев'янченко, який виступає у середній вазі, здолав раніше непереможного ямайця Кемаля Расселла.

    Сергій нокаутував суперника у п'ятому раунді і таким чином здобув свою десяту перемогу на професійному рингу.

    Довідка: Сергій Дерев’янченко розпочав кар’єру професійного боксера наприкінці 2015 року. Спортсмен є чемпіоном України, бронзовим призером чемпіонату світу 2007 року в американському Чикаго та учасником Олімпійських ігор 2008 року у китайському Пекіні у середній ваговій категорії. Народився у Феодосії, постійно живе та тренується в Миколаєві.

    Джерело: УНН

    бокс Сергій Дерев'янченко
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