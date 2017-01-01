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    Український боксер Редкач здобув двадцяту перемогу на профі-рингу

    • Сьогодні, 11:29
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    Іван Редкач переміг технічним нокаутом Брока

    У Лас-Вегасі відбувся вечір боксу в рамках якого на ринг вийшов 30-річний український боєць Іван Редкач  (20-2-1, 16 КО). Суперником українця був 35-річний американець Демонд Брок (13-4-1, 4 КО).

    Редкач вважався дуже перспективним і очікувалося, що він може отримати титульний бій. Однак за останні два роки Іван зазнав двох поразок і звів один поєдинок внічию.

    Тепер, щоб відновити свої високі позиції в рейтингах українцеві потрібні перемоги. Перезавантаження почалося. Редкач тактично здорово провів поєдинок проти Брока. Спочатку вимотав того, а у восьмому раунді добив.

    Джерело: segodnya.ua

    бокс Іван Редкач
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