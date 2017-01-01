Український боксер Редкач здобув двадцяту перемогу на профі-рингу
- Сьогодні, 11:29
-
Розсилка
Іван Редкач переміг технічним нокаутом БрокаУ Лас-Вегасі відбувся вечір боксу в рамках якого на ринг вийшов 30-річний український боєць Іван Редкач (20-2-1, 16 КО). Суперником українця був 35-річний американець Демонд Брок (13-4-1, 4 КО).
Редкач вважався дуже перспективним і очікувалося, що він може отримати титульний бій. Однак за останні два роки Іван зазнав двох поразок і звів один поєдинок внічию.
Тепер, щоб відновити свої високі позиції в рейтингах українцеві потрібні перемоги. Перезавантаження почалося. Редкач тактично здорово провів поєдинок проти Брока. Спочатку вимотав того, а у восьмому раунді добив.
Джерело: segodnya.ua