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    Український боксер виступить на розігріві чемпіона WBC Уайлдера

    • Сьогодні, 18:00
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    Українець Кіладзе виступить на розігріві чемпіона WBC Уайлдера

    За інформацією Boxrec, відомий український боксер грузинського походження Яго Кіладзе  (24-1, 16 КО), який з недавніх пір влаштувався в суперважкій вазі, виступить в рамках вечора боксу 25 лютого в Бірмінгемі (США), головною подією якого стане поєдинок Деонтея Уайлдера і Джеральда Вашингтона.

    Суперником Кіладзе стане досвідчений американський ветеран Моріс Харріс (26-21-3, 11 КО), який не виходив в ринг з 2015 року, під завісу якого він двічі відправлявся в нокаут до закінчення трьох стартових хвилин поєдинків проти Олександра Устинова і Кубрата Пулєва.

    Яго не виступає і того довше – з червня 2015 року, коли в Черкасах комфортно перебоксував в восьми раундах польського джорнімена Лукаша Русевича.

    Джерело: segodnya.ua
    бокс
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