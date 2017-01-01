Український дворазовий чемпіон Європи з велоспорту помер на 32-му році життя

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Також Дмитро Грабовський ставав призером світових юніорських чемпіонатів у гонці за очками і розділці

Український велогонщик Дмитро Грабовський раптово помер через серцевий напад, повідомляють друзі спортсмена на його сторінці у Facebook. Спортсмену був 31 рік.

В 2002 році Грабовський став чемпіоном Європи у командному переслідуванні, де він разом із партнерами випередили німців на 0,09 секунди. За рік він виграв цей титул вже в скретчі. У тому ж сезоні Дмитро став призером світових юніорських чемпіонатів у гонці за очками й розділці. У 2004 році він став чемпіоном Європи у командному переслідуванні, цього разу серед «андерів».

Наступного року Грабовський виграв розділку молодіжного чемпіонату Європи. Восени він поступився тільки Михайлу Ігнатьєву у молодіжній розділці чемпіонату світу і виграв менш підходящу йому групову гонку. У 2006 році Дмитро проїхав десятки італійських шосейних велогонок, де найчастіше добирався до подіуму. На Джиро делле Реджоні він виграв три етапи і загальний залік, а на Джиробіо поступився всього 5 секундами переможцю Даріо Катальдо.

Грабовський також захистив молодіжний титул чемпіона Європи. У 2007 році Грабовський підписав контракт із Quick Step-Innergetic, але за два роки в бельгійській команді записав собі в актив лише подіум українського чемпіонату. Подальшим невдачам у кар'єрі сприяла травма спини внаслідок ДТП, а також надмірне вживання алкоголю.

Останнім часом гонщик мешкав із батьками в Ізраїлі і продовжував тренування.

Джерело: УНІАН