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    Український футболіст має намір отримати громадянство Польщі

    • Сьогодні, 19:13
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    Український півзахисник «Ягеллонії» Тарас Романчук офіційно звернувся за отриманням польського громадянства

    Тарас Романчук народився в Ковелі, однак має польське коріння. Саме з цієї причини Тарас почав процедуру отримання польського громадянства.

    Українець подав всі необхідні документи і тепер чекає рішення від президента Польщі. «Я зібрав всю документацію і сподіваюся, що найближчим часом отримаю позитивну відповідь», – цитує Романчука видання Sportowe Fakty.

    25-річний Романчук виступає в Польщі з 2013 року, а в «Ягеллонію» перейшов в 2014 році.

    У поточному сезоні провів 25 матчів і забив п'ять м'ячів у всіх турнірах.

    Джерело: MatchDay
    футбол
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