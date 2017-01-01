Український футболіст має намір отримати громадянство Польщі
- Сьогодні, 19:13
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Український півзахисник «Ягеллонії» Тарас Романчук офіційно звернувся за отриманням польського громадянства
Тарас Романчук народився в Ковелі, однак має польське коріння. Саме з цієї причини Тарас почав процедуру отримання польського громадянства.
Українець подав всі необхідні документи і тепер чекає рішення від президента Польщі. «Я зібрав всю документацію і сподіваюся, що найближчим часом отримаю позитивну відповідь», – цитує Романчука видання Sportowe Fakty.
25-річний Романчук виступає в Польщі з 2013 року, а в «Ягеллонію» перейшов в 2014 році.
У поточному сезоні провів 25 матчів і забив п'ять м'ячів у всіх турнірах.
Джерело: MatchDay