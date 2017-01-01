Український футболіст увійшов в історію іспанського клубу

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Захисник львівських «Карпат» Василь Кравець став найдорожчим футболістом в історії іспанського клубу «Луго», що виступає у Сегунді - другому за силою дивізіоні країни

Про це повідомив агент гравця Олег Смалійчук.

«Василь став найдорожчим гравцем в історії «Луго». Це вже про щось говорить. Кар'єра гравця не починається і не закінчується у 19 років. Не важливо, де він буде завтра. Важливо, де він буде у 23 роки, на піку своєї кар'єри. Чому оренда? Це свідчить тільки про те, що у «Луго» фінансовий фейр-плей. Вони не мають зайвих коштів щоб купити Василя зараз. З цим в Європі дуже жорстко. «Луго" не вкладається у можливості, тому його взяли в оренду. Хоча, звичайно, клуб розраховує на нього більше, ніж на шість місяців. Президент «Луго» два тижні тому прилетів до мене у Валенсію, щоб переконати, наскільки важливим є Василь для їхнього клубу». - цитує агента прес-служба «Карпат».