Український гімнаст взяв срібло на Кубку світу в Катарі
- Сьогодні, 11:16
-
Розсилка
Ігор Радівілов поступився тільки представнику Вірменії Артуру ТовмасянуБронзовий призер Олімпійських ігор-2012 в опорному стрибку Ігор Радівілов завоював срібну медаль на змаганнях Кубка світу серії FIG в Досі, Катар.
Український гімнаст показав другий результат у вправі на кільцях (15.066 - D 6,3; E 8,766), поступившись лише представнику Вірменії Артуру Товмасяну (15.133). Третє місце дісталося китайцю Зо Хінгуану (15.033).
Нагадаємо, менше тижня тому Олег Верняєв завоював золото в індивідуальному багатоборстві в Штутгарті.
Джерело: xsport.ua