Український гімнаст взяв срібло на Кубку світу в Катарі

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Ігор Радівілов поступився тільки представнику Вірменії Артуру Товмасяну

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 в опорному стрибкузавоював срібну медаль на змаганнях Кубка світу серії FIG в Досі, Катар.

Український гімнаст показав другий результат у вправі на кільцях (15.066 - D 6,3; E 8,766), поступившись лише представнику Вірменії Артуру Товмасяну (15.133). Третє місце дісталося китайцю Зо Хінгуану (15.033).

Нагадаємо, менше тижня тому Олег Верняєв завоював золото в індивідуальному багатоборстві в Штутгарті.

Джерело: xsport.ua