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    Український гімнаст взяв срібло на Кубку світу в Катарі

    • Сьогодні, 11:16
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    Ігор Радівілов поступився тільки представнику Вірменії Артуру Товмасяну

    Бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 в опорному стрибку Ігор Радівілов  завоював срібну медаль на змаганнях Кубка світу серії FIG в Досі, Катар.

    Український гімнаст показав другий результат у вправі на кільцях (15.066 - D 6,3; E 8,766), поступившись лише представнику Вірменії Артуру Товмасяну (15.133). Третє місце дісталося китайцю Зо Хінгуану (15.033).

    Нагадаємо, менше тижня тому Олег Верняєв завоював золото в індивідуальному багатоборстві в Штутгарті.

    Джерело: xsport.ua

    Ігор Радивілов спортивна гімнастика Кубок світу
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