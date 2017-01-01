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    Український підопічний Башира здобув першу перемогу на професійному рингу

    • Вчора, 23:29
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    Владислав Сіренко успішно дебютував в ПАР

    Український суперважкотяж Владислав Сіренко  (1-0, 1 КО), який тренується під керівництвом Джеймса Алі Башира, дебютував на проф-рингу з перемоги над південноафриканським боксером Петрусом Кілліерсом (0 - 1, 0 КО).

    Поєдинок пройшов у ПАР. Уже в першому раунді українець нокаутував місцевого боксера і записав на свій рахунок першу перемогу в професійній кар'єрі.

    Сіренко дебютував в ПАР, оскільки його команда не змогла знайти промоутера, який би зайнявся розкручуванням 22-річного Владислава в США і Україні.

    За часів аматорської кар'єри Сіренко ставав бронзовим призером чемпіонату України, а також завойовував Кубок України. Також український боксер представляв національну збірну на перших Європейських іграх в Баку, але не зумів дійти до медальних поєдинків.

    Нагадаємо, що Олександр Усик (12-0, 10 КО) вирішив розірвати співпрацю зі своїм тренером Джеймсом Алі Баширом в середині лютого поточного року.

    Джерело: xsport.ua

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