Український підопічний Башира здобув першу перемогу на професійному рингу
- Вчора, 23:29
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Розсилка
Владислав Сіренко успішно дебютував в ПАРУкраїнський суперважкотяж Владислав Сіренко (1-0, 1 КО), який тренується під керівництвом Джеймса Алі Башира, дебютував на проф-рингу з перемоги над південноафриканським боксером Петрусом Кілліерсом (0 - 1, 0 КО).
Поєдинок пройшов у ПАР. Уже в першому раунді українець нокаутував місцевого боксера і записав на свій рахунок першу перемогу в професійній кар'єрі.
Сіренко дебютував в ПАР, оскільки його команда не змогла знайти промоутера, який би зайнявся розкручуванням 22-річного Владислава в США і Україні.
За часів аматорської кар'єри Сіренко ставав бронзовим призером чемпіонату України, а також завойовував Кубок України. Також український боксер представляв національну збірну на перших Європейських іграх в Баку, але не зумів дійти до медальних поєдинків.
Нагадаємо, що Олександр Усик (12-0, 10 КО) вирішив розірвати співпрацю зі своїм тренером Джеймсом Алі Баширом в середині лютого поточного року.
Джерело: xsport.ua