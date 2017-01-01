Український призер Ріо в сучасному п'ятиборстві виграв етап Кубка світу в Єгипті
- Сьогодні, 11:04
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Павло Тимощенко здобув свою першу перемогу в новому пост-олімпійському сезоні
Український п'ятиборець Павло Тимощенко здобув перемогу на другому етапі Кубка світу, який проходить в Каїрі.
Тимощенко, срібний медаліст Олімпійських Ігор в Ріо 2016, відмінно отфехтував - 26 перемог і 8 поразок - і обмежившись 7 очками штрафу в конкурі, вийшов на фінальний вид п'ятиборства «комбайн» з 20-секундною перевагою над найближчим конкурентом і до закінчення забігу і близько не підпустив нікого до себе.
Друге місце в підсумку посів француз Валентин Прадес, третє - німець Фабіан Лібіг.
У Каїрі виступали ще троє українців, але двоє з них, другий учасник Олімпійських Ігор в Ріо від України Андрій Федечко і Денис Павлюк не змогли закінчити конкур, а Олександр Коваль опинився серед аутсайдерів у фіналі.
Відзначимо, що в Каїр не приїхали багато лідерів світового сучасного п'ятиборства.
Джерело: xsport.ua