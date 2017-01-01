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    Український призер Ріо в сучасному п'ятиборстві виграв етап Кубка світу в Єгипті

    • Сьогодні, 11:04
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    Павло Тимощенко здобув свою першу перемогу в новому пост-олімпійському сезоні

    Український п'ятиборець Павло Тимощенко  здобув перемогу на другому етапі Кубка світу, який проходить в Каїрі.

    Тимощенко, срібний медаліст Олімпійських Ігор в Ріо 2016, відмінно отфехтував - 26 перемог і 8 поразок - і обмежившись 7 очками штрафу в конкурі, вийшов на фінальний вид п'ятиборства «комбайн» з 20-секундною перевагою над найближчим конкурентом і  до закінчення забігу і близько не підпустив нікого до себе.

    Друге місце в підсумку посів француз Валентин Прадес, третє - німець Фабіан Лібіг.

    У Каїрі виступали ще троє українців, але двоє з них, другий учасник Олімпійських Ігор в Ріо від України Андрій Федечко  і Денис Павлюк  не змогли закінчити конкур, а Олександр Коваль опинився серед аутсайдерів у фіналі.

    Відзначимо, що в Каїр не приїхали багато лідерів світового сучасного п'ятиборства.

    Джерело: xsport.ua

    сучасне п'ятиборство
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