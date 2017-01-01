Український шашкіст розповів про тиск Росії через вишиванку

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Український чемпіон світу та Європи з шашок Юрій Анікєєв розповів, що з боку росіян з керівництва Міжнародної федерації шашок лунали закиди стосовно його виступів у вишиванці

«На руки я не отримав жодного рішення щодо дискваліфікації. Його було опубліковано на сайті Міжнародної федерації шашок. Я не знаю, чи зможу їхати на змагання під егідою цієї федерації. Я вже їздив до Грузії, коли мене дискваліфікували вперше, але мене там не допустили до участі», – сказав Анікєєв.

За словами спортсмена, він неодноразово висловлював проукраїнську позицію на форумах, у соціальних мережах та спортивних колах. Зазначимо, що керівництво Міжнародної федерації шашок складається з громадян Росії.

«Це проросійська федерація, можливо, це мало значення. В неофіційних розмовах мене запитували, чому на турнірах я виступаю у вишиванці. Для росіян це було як щось погане», – пояснив Анікєєв.

Він уточнив, що такі закиди лунали з боку керівництва Міжнародної федерації шашок. Чемпіон нагадав, що у світі існує кілька міжнародних федерацій шашок, тож він планує далі виступати в турнірах інших організацій.

Нагадаємо, що український спортсмен Юрій Анікєєв отримав три роки дискваліфікації від Міжнародної федерації шашок (IDF). Причина такого покарання – начебто порушення етичного кодексу.

Джерело: Радіо Свобода