Український спортсмен отримав нагороду «Легендарний боксер»
- Вчора, 14:50
-
Розсилка
Міжнародна асоціація аматорського боксу відзначила досягнення Володимира КличкаКолишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко отримав від Міжнародної асоціації любительського боксу новозасновану нагороду «Легендарний боксер».
Нагородження відбулося під час спеціального вечора, присвяченого 70-річчю організації.
Також було оголошено переможців номінацій на звання найкращого боксера 2016 року серед чоловіків і жінок. Ними стали переможці Олімпійських ігор 2016 року Хасанбой Душматов і Нікі Адамс, яка також здобула перемогу на чемпіонаті світу в Астані.
Джерело: segodnya.ua