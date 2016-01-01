Український спортсмен отримав нагороду «Легендарний боксер»

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Міжнародна асоціація аматорського боксу відзначила досягнення Володимира Кличка

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко отримав від Міжнародної асоціації любительського боксу новозасновану нагороду «Легендарний боксер».

Нагородження відбулося під час спеціального вечора, присвяченого 70-річчю організації.

Також було оголошено переможців номінацій на звання найкращого боксера 2016 року серед чоловіків і жінок. Ними стали переможці Олімпійських ігор 2016 року Хасанбой Душматов і Нікі Адамс, яка також здобула перемогу на чемпіонаті світу в Астані.

Джерело: segodnya.ua