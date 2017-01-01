Український спортсмен виборов «срібло» на Континентальному кубку з дзюдо
- Сьогодні, 12:38
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Кеджау Ньябалі посів друге місце на змаганнях відкритого Континентального Кубка з дзюдо
Український спортсмен Кеджау Ньябалі посів друге місце на змаганнях відкритого Континентального Кубка з дзюдо. Про це повідомив Національний Олімпійський Комітет.
Як зазначається, змагання відбулися в португальському місті Одівелаші. Ньябалі переміг у змаганнях у категорії 90 кг серед чоловіків. Нагадаємо, раніше український дзюдоїст Артем Хомула посів друге місце на Континентальному Кубку з дзюдо.