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    Український спортсмен виборов «срібло» на Континентальному кубку з дзюдо

    • Сьогодні, 12:38
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    Кеджау Ньябалі посів друге місце на змаганнях відкритого Континентального Кубка з дзюдо

    Український спортсмен Кеджау Ньябалі посів друге місце на змаганнях відкритого Континентального Кубка з дзюдо. Про це повідомив Національний Олімпійський Комітет.

    Як зазначається, змагання відбулися в португальському місті Одівелаші. Ньябалі переміг у змаганнях у категорії 90 кг серед чоловіків. Нагадаємо, раніше український дзюдоїст Артем Хомула посів друге місце на Континентальному Кубку з дзюдо.

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