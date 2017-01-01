Український стрибун у воду Бондар отримав дозвіл виступати за Росію

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Спортсмен, який виступає в синхронних стрибках з 10-метрової вишки, може поїхати на чемпіонат світу в Будапешт

Олександр Бондар заявив, що є повноцінним членом збірної Росії і зможе виступити на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті, якщо кваліфікується на турнір.

Раніше в 2015 році спортсмен, який виступає в синхронних стрибках з 10-метрової вишки, змінив громадянство з українського на російське.

"Я поки не знаю, як там складеться доля, чи зможу кваліфікуватися на чемпіонат світу в Будапешті, – сказав Бондар. – Але я вже "збірник", дозвіл на виступ на чемпіонаті світу у мене є. Прогрес у нас в "синхроні" йде, сьогодні правда не все вийшло. Програма в принципі не змінюється, подумаємо про те, щоб замінити один стрибок. Психологічно у нас ніяких проблем по частині несумісності немає, ми один одного знаємо, можна сказати, з дитинства, всюди разом на змагання їздили. А технічно, звичайно, ще буде багато роботи".

Джерело: segodnya.ua