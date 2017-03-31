Український стрибун у воду виступатиме на чемпіонаті світу за Росію

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Стрибун у воду Олександр Бондар, який змінив українське громадянство на російське, заявив, що виступатиме на чемпіонаті світу у складі збірної Росії

Як заявив Олександр Бондар, він є повноцінним членом збірної Росії і зможе виступити на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті, якщо кваліфікується на цей турнір, повідомляє «Р-Спорт».

Бондар змінив громадянство з українського на російське і тепер виступає в синхронних стрибках із 10-метрової вишки з призером чемпіонатів світу Віктором Мінібаєвим. На етапі світової серії в Казані дует посів 4-те місце.

«Я поки не знаю, як там складеться доля, чи зможу кваліфікуватися на чемпіонат світу в Будапешті, – сказав Бондар. – Але я вже «збірник», дозвіл на виступ на чемпіонаті світу у мене є».

Чемпіонат світу з водних видів спорту в Будапешті відбудеться в липні 2017 року.

Джерело: Вголос