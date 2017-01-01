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    Український тенісист вийшов до чвертьфіналу турніру у Франції

    • Сьогодні, 09:43
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    Сергія Стаховського очікує протистояння із 8-м сіяним німцем Тобіасом Камке

    Український тенісист Сергій Стаховський  вийшов до чвертьфіналу одиночного розряду челленджера з призовим фондом 43 тис. євро в Сен-Брійо (Франція).

    У другому колі друга ракетка чоловічого тенісу України розгромив представника Бельгії Янніка Ройтера — 6:1, 6:1.

    Відзначимо, що поєдинок тривав 1 годину 1 хвилину. На рахунку українця 9 ейсів.

    Додамо, що в 1/4 фіналу на С.Стаховського очікує протистояння із 8-м сіяним німцем Тобіасом Камке.

    Нагадаємо,що у матчі першого кола киянин обіграв місцевого тенісиста.

    Джерело: УНН

    Сергій Стаховський теніс
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