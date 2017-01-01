Український тенісист вийшов до чвертьфіналу турніру у Франції
- Сьогодні, 09:43
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Сергія Стаховського очікує протистояння із 8-м сіяним німцем Тобіасом КамкеУкраїнський тенісист Сергій Стаховський вийшов до чвертьфіналу одиночного розряду челленджера з призовим фондом 43 тис. євро в Сен-Брійо (Франція).
У другому колі друга ракетка чоловічого тенісу України розгромив представника Бельгії Янніка Ройтера — 6:1, 6:1.
Відзначимо, що поєдинок тривав 1 годину 1 хвилину. На рахунку українця 9 ейсів.
Додамо, що в 1/4 фіналу на С.Стаховського очікує протистояння із 8-м сіяним німцем Тобіасом Камке.
Нагадаємо,що у матчі першого кола киянин обіграв місцевого тенісиста.
Джерело: УНН