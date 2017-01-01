Український тенісист вийшов у фінал турніру в Буенос-Айресі

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Олександр Долгополов зустрівся з іспанцем Пабло Карреньо-Буста

У півфіналі ґрунтового турніру категорії АТР 250 "Argentina Open", що проходить в Буенос-Айресі, українецьзустрівся з четвертим сіяним турніру (25 ракетка світу) іспанцем Пабло Карреньо-Буста.

Матч розпочався із брейку у виконанні іспанського тенісиста, але український спортсмен відразу здійснив зворотній брейк – 1:1. При рахунку 4:5 на подачі іспанця, перша ракетка України мав два брейк-пойнти, але не зумів завершити сет на свою користь – 5:5. Наступні брейк-пойнти з'явилися у киянина при рахунку 5:6 і він скористався одним та святкував перемогу у першому сеті – 7:5.

У другій партії Долгополову вдалося виграти дві подачі супротивника та захистити всі свої, як результат перемога 7:5, 6:2.

Варто відзначити, що українець відзначився 10 ейсами проти одного у іспанця, а також зробив 2 подвійні помилки – 4 у Карреньо-Буста.

Нагадаємо, що опонентом Олександра у вирішальній битві за трофей стане переможець пари Кей Нісікорі (1 сіяний) – Карлос Берлок.