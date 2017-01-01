Український юніор побив рекорд Сергія Бубки

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Стрибун із жердиною взяв висоту 5.70 метрів, відразу на 15 см перевершивши юніорський рекорд Сергія Бубки

Український стрибун з жердиною Владислав Малихін встановив національний юніорський рекорд в польському Жарі.

Малихін став переможцем міжнародного турніру Slusarski Memorial, взявши висоту 5.70 метрів, при цьому побивши національний рекорд України серед спортсменів U-20 на 15 сантиметрів.

Авторами попереднього юніорського рекорду України (5,55 м) були відразу чотири атлета. Сергій Бубка двічі долав цю висоту в 1982 році, Роман Барабашев – в 1987-му, а Максим Мазурик і Владислав Ревенко – в 2002-му.

Подолавши висоту 5.70 метрів Малихін також виконав кваліфікаційний норматив на чемпіонат світу в Лондоні, який пройде 4-13 серпня.

Нагадаємо, що в 2015 році Малихін став віце-чемпіоном світу на юнацькому турнірі в Калі. Тоді українець виступав на чужих жердинах – снаряди Владислава були втрачені під час перельоту з Києва, тому українському стрибуну довелося скористатися допомогою німецького атлета Тома-Лінуса Хуманна.

Джерело: Вголос