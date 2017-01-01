Україну позбавили бронзової медалі Олімпіади-2008 через допінг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вікторія Терещук на Іграх в Пекіні стала третьою в п'ятиборстві

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) анулював результати української п'ятиборки Вікторії Терещук після повторного огляду допінг-проб, узятих у спортсменки під час Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні, повідомляє офіційний сайт організації.

На Іграх-2008 спортсменка завоювала бронзу. В результаті перевірки в аналізах Терещук було виявлено заборонену речовину турінабол. 35-річна українка зобов'язана повернути завойовану нагороду.

Після рішення про збільшення терміну зберігання допінг-проб з восьми до десяти років МОК оголосив про повторну перевірку допінг-проб спортсменів, починаючи з 2008 року. На даний момент відомо, що в рамках двох перших хвиль повторних оглядів (всього планується чотири) взято 1053 проби з Олімпіади-2008 і 492 проби з Ігор-2012. За підсумками виявлено 102 позитивних результати.

Джерело: segodnya.ua