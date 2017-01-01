Ультрас «Динамо» банером підтримали білоруських патріотів

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Ультрас Динамо

Фанати «Динамо» висловили свою солідарність з білоруськими патріотами

Сьогодні під час матчу 23 туру УПЛ між «Динамо» та «Олександрією» ультрас з Києва підняли банер білоруською мовою «Жыве Беларусь», а також опозиційний біло-червоно-білий прапор, який влада Білорусі забороняє використовувати під час публічних акцій.

«У Білорусі під час відзначення національного свята День Волі представники владного режиму жорстоко затримували учасників акції. Ми висловлюємо свою солідарність з білоруськими патріотами цим банером. Нагадаємо, що під час подій на Майдані низка білоруських рухів також підтримала українців у нашій боротьбі з режимом. Також на трибуні був розгорнутий національний білоруський біло-червоно-білий прапор, який білоруська влада забороняє використовувати на публічних акціях», - йдеться на сторінці WBC Ультрас Динамо на Фейсбуці.

Нагадаємо, у матчі 23 туру УПЛ «Динамо» здобуло перемогу над «Олександрією» з pахунком 4:1