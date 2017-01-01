Ультрас «Райо Вальєкано» розклеїли листівки проти Зозулі
- Сьогодні, 21:59
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Ультрас не збираються міняти свою позицію
Ультрас «Райо Вальєкано» продовжують акції протесту проти трансферу Романа Зозулі та дій керівництва клубу.
Акції продовжилися перед і під час календарного матчу з «Альмерією», а в районі домашнього стадіону «Райо Вальєкано» були розклеєні листівки, в яких ультрас висловлюють своє ставлення до українського нападника.
Нагадаємо, що завтра Зозуля оголосить рішення, в якому озвучить свій вибір щодо продовження кар'єри.