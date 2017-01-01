  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Ультрас «Райо Вальєкано» розклеїли листівки проти Зозулі

    • Сьогодні, 21:59
    • Розсилка

    Ультрас не збираються міняти свою позицію

    Ультрас «Райо Вальєкано» продовжують акції протесту проти трансферу Романа Зозулі та дій керівництва клубу.
    Акції продовжилися перед і під час календарного матчу з «Альмерією», а в районі домашнього стадіону «Райо Вальєкано» були розклеєні листівки, в яких ультрас висловлюють своє ставлення до українського нападника.
    Нагадаємо, що завтра Зозуля оголосить рішення, в якому озвучить свій вибір щодо продовження кар'єри.
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ