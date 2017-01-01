USADA звинуватило Альберто Салазара в порушенні антидопінгових правил

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Альберто Салазар, тренер чотириразового олімпійського чемпіона в бігу на 5000 і 10000 метрів британця Мо Фара

, тренер чотириразового олімпійського чемпіона в бігу на 5000 і 10000 метрів британця Мо Фара, стимулював атлетів за допомогою заборонених препаратів, випливає з доповіді Американського антидопінгового агентства (USADA), який опинився у розпорядженні видання Sunday Times.

USADA веде розслідування відносно Салазара з 2015 року. Тоді американський фахівець опинився в епіцентрі скандалу навколо престижного тренувального табору в Орегоні, який він очолював. Американська бігунка Кара Гоучер в 2015 році в документальному фільмі Бі-бі-сі заявила, що Салазар неодноразово порушував антидопінгові правила, підштовхуючи спортсменів до вживання заборонених препаратів. Салазар свою провину тоді не визнав, проте USADA почало розслідування.

Згідно з доповіддю агентства, Салазар зловживав рецептурними препаратами і використовував в підготовці спортсменів заборонені допінгові настої для підвищення рівня тестостерону та продуктивності бігунів. Документи, які опинилися в розпорядженні Sunday Times свідчать, що тренер давав добавки на основі хімічного Л-карнітину багатьом спортсменам, включаючи Мо Фара.