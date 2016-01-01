Усик може провести наступний бій у середині березня
- 19 Грудня, 16:27
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Ім'я можливого суперника українського боксера поки що не називається
Чемпіон WBO в першій важкій вазі Олександр Усик може провести наступний бій 18 березня. Про це повідомляє Fox Sports, посилаючись на виконавчого директора K2 Promotions Ukraine Тома Леффлера.
Поєдинок може відбутися в Нью-Йорку в андеркарті поєдинку між казахом Геннадієм Головкіним і американцем Даніелем Джейкобсом. Ім'я можливого суперника Усика поки що не називається.
Нагадаємо, в ніч з 17 на 18 грудня Усик переміг нокаутом в 9-му раунді південноафриканця Табісо Мчуну.
Джерело: УНІАН