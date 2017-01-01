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    Усик в США здивував танцями в боксерському залі під хіт української групи

    • Сьогодні, 10:24
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    Український боксер розминався під хіт «Між нами тане лід» групи «Гриби»

    Чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBO українець Олександр Усик  готується до поєдинку проти американця Майкла Хантера, який відбудеться 8 квітня в Оксон Хілл (США). У залі в Америці Усик займається в штанах і куртці, мабуть, зганяючи вагу до необхідних для цієї вагової категорії 90,7 кг.

    Американським журналістам вдалося зняти, як Усик розминається під хіт "Між нами тане лід" української групи "Гриби".

    "Хто співак, Баста?" - поцікавився журналіст. "Ні, це український хлопець,"Гриби", – відповів Усик, спробувавши також навчити американця вимовити назву групи. Після декількох спроб у нього вийшло "Кеджібі" (так американці вимовляють КДБ).

    Бій Усик – Хантер пройде 8 квітня. В цей же день свої бої в СШАт проведуть також Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик.

    Джерело: segodnya.ua

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