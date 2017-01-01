Усик: Якщо не вийде об'єднати титули, то зміню дивізіон

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Український боксер Олександр Усик (11-0, 10 КО) вкотре поспілкувався з пресою напередодні бою проти Майкла Хантера (12-0, 8 КО)

«Якщо я посміхаюся або сміюся, то роблю це від душі. Якщо я повинен бути серйозним, то так і буде. З самого дитинства я був веселим і любив жартувати. Я просто хочу бути собою. Що стосується бою, то я буду агресивним, якщо це буде потрібно. Найважливіше – залишатися самим собою», – цитує Усика BoxingScene.

«Я зосереджений на бій зараз. Я прибув до США, щоб виконувати свою роботу. Звичайно, мене відвідують думки про моїх дітей і дружину, я спілкуюся з ними. Вони мотивують мене. Пізніше я повернуся додому і проведу багато часу в сімейному колі».

«Я хотів би об'єднати титули у важкій вазі. Якщо ми зможемо домовитися з іншими чемпіонами і дізнатися, хто з нас краще, то буде ідеально. Якщо цього не відбудеться, то я не буду просто сидіти і чекати чогось, а перейду в суперважку вагу».

Нагадаємо, 8 квітня чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBO Олександр Усик зустрінеться з Майклом Хантером у Меріленді. Також на ринг у рамках даного шоу вийдуть українці Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик.

Джерело: sportarena.com