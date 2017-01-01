Усику не знайшлося місця на американському телебаченні

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Українець не братиме участі у вечорі боксу з Геннадієм Головкіним

Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі (до 90,7 кг) українець Олександр Усик (11-0, 10 КО) не виступить в рамках масштабного вечора боксу 18 березня в Нью-Йорку (США), головною подією якого стане поєдинок Геннадія Головкіна і Денні Джейкобса.

За словами виконавчого директора K2 Promotions Тома Леффлера, причиною цього став бій за участю мексиканця Карлоса Куадрас, що зайняв місце в платній трансляції телеканалу НВО.

"Ми втратили слот (в трансляції) через бій Куадрас, – пояснює Леффлер в інтерв'ю Boxingscene. – Якби Роман Гонсалес і Куадрас билися один з одним, у нас був би слот для поєдинку з Усиком, як ми і планували спочатку".

"(Віце-президент HBO Sports) Пітер Нельсон хоче показати Усика знову в звичайній трансляції на НВО замість pay-per-view, так що ми будемо орієнтуватися на квітень".

Усик успішно дебютував в США на НВО в грудні минулого року, зупинивши південноафриканця Тхабісо Мчуну.