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«Білий Барс» став четвертим клубом, що знявся з чемпіонату України

Четвертий хокейний клуб оголосив про те, що в наступному сезоні не візьме участь в чемпіонаті Української хокейної ліги (УХЛ). Ним став «Білий Барс», що пішов за прикладом «Дженералз», «Витязя» і «Кривбасу». Нагадаємо, що в сезоні 2016/17 в УХЛ брали участь шість команд, таким чином, їх залишилося дві – «Донбас» і «Кременчук», що зайняли перші два місця за підсумками регулярного чемпіонату.

Наводимо повністю заяву «Білого Барса»:

Хокейний клуб «Білий Барс» успішно існує і розвивається в місті Біла Церква на протязі ось вже більше шести років. В рамках нашого проекту створена дитячо-юнацька спортивна хокейна школа, в якій успішно займаються більше 150 учнів. Також доросла команда нашого клубу брала участь у всіх чемпіонатах України протягом цього терміну.

Як відомо, що за станом на вчорашній день три клуби, які є членами Української хокейної ліги – криворізький «Кривбас», харківський «Витязь» і київські «Дженералз» припиняють свою діяльність і не братимуть участь в майбутньому чемпіонаті УХЛ 2017/2018.

Незважаючи на ситуацію, що склалася, хокейний клуб «Білий Барс», м. Біла Церква, не збирається припиняти свою діяльність і продовжує підготовку до майбутнього сезону.

Кістяк нашої команди складають молоді хлопці 1999-2000 років народження. За останні два сезони наші гравці набралися серйозного досвіду і змужніли, виступаючи за дорослу команду в чемпіонаті України.

Тому, виходячи з поточних обставин і, з огляду на наші можливості і бажання розвивати український хокей, а також відповідаючи нормам регламенту, хокейний клуб «Білий Барс» заявляє, що наша основна команда в наступному сезоні зосередить свої зусилля на виступі в чемпіонаті юніорського хокейної ліги України (ЮХЛ U20).

Джерело: champion.com.ua