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    В ФК «Олімпік» підтвердили, що проведуть перші три гри у Львові

    • Сьогодні, 17:07
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    Донецький «Олімпік» перші три домашні матчі весняної частини чемпіонату України планує провести у Львові

    Донецький «Олімпік» перші матчі весняної частини чемпіонату України планує провести у Львові на «Арені Львів».  Про це «Футбол 1» розповів спортивний директор «Олімпіка» Олексій Атонов.

    «Швидше за все, гратимемо на «Арені Львів», тому в Сумах є різні проблеми, у тому числі з підігрівом газону. У нас були пропозиції від «Дніпро Арени», але там гратиме «Сталь». Тому перші три гри проведемо у Львові. Поки у нас є усна домовленість. Після зборів поїду у Львів і домовлятимемося остаточно. Наша людина вже готує документи в Києві. Жити і тренуватися ми будемо в столиці», – цитує Антонова Трибуна.

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