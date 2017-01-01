В ФК «Олімпік» підтвердили, що проведуть перші три гри у Львові

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Донецький «Олімпік» перші три домашні матчі весняної частини чемпіонату України планує провести у Львові

Донецький «Олімпік» перші матчі весняної частини чемпіонату України планує провести у Львові на «Арені Львів». Про це «Футбол 1» розповів спортивний директор «Олімпіка» Олексій Атонов.

«Швидше за все, гратимемо на «Арені Львів», тому в Сумах є різні проблеми, у тому числі з підігрівом газону. У нас були пропозиції від «Дніпро Арени», але там гратиме «Сталь». Тому перші три гри проведемо у Львові. Поки у нас є усна домовленість. Після зборів поїду у Львів і домовлятимемося остаточно. Наша людина вже готує документи в Києві. Жити і тренуватися ми будемо в столиці», – цитує Антонова Трибуна.