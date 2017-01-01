В Іспанії відбулись масові арешти у справах про допінг у спорті

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Поліція Іспанії заарештувала 14 осіб у рамках боротьби з допінгом

Поліція Іспанії заарештувала 14 осіб і вилучила близько 3 мільйонів доз заборонених гормонів росту в рамках боротьби з допінгом у спорті.

Арешти відбулися після того, як минулого тижня влада провела 26 обшуків у справі про незаконний обіг заборонених речовин. За заявою представників влади Валенсії, це було одним з найбільших справ подібного роду в Європі. Повідомляється, що після арештів двоє залишилися під вартою, а дев'ять осіб були відпущені, але як і раніше знаходяться під слідством.

WADA в листопаді 2015 року помістило Іспанію в список країн, до яких буде пильна увага в зв'язку з роботою за боротьбу з допінгом, оскільки вони "з різних причин не повністю привели своє законодавство у відповідність зі світовою антидопінговим кодексом".

Згодом AEPSAD було оголошено невідповідним кодексу WADA, а акредитація його лабораторії була тимчасово припинена. На початку березня WADA виключило AEPSAD зі списку невідповідних кодексу організації.

Джерело: segodnya.ua