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    В Івано-Франківську відкриють нову сучасну арену для пляжних видів спорту

    • Сьогодні, 15:07
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    Перший матч на новому стадіоні буде зіграний між збірними України та Молдови з пляжного футболу

    У неділю, 7 травня в Івано-Франківську, на базі Академії НФК «Ураган» відбудеться урочисте відкриття багатофункціональної арени для пляжних видів спорту. Участь у відкритті арени, яка вміщує 200 глядачів і обладнана сучасним покриттям згідно з вимогами міжнародних спортивних федерацій, візьмуть поважні гості - мер міста Івано-Франківськ Руслан Марцінків, президент ФФУ Андрій Павелко, керівництво Асоціації пляжного футболу України та інші гості.

    Головна спортивна подія заходу – товариська зустріч збірних України та Молдови з пляжного футболу. Національна команда з пляжного футболу вирушає до Івано-Франківська у п’ятницю, у суботу проведе повноцінне тренування, а у неділю, 7 травня о 13:00 відбудеться товариська гра Україна – Молдова. Про це повідомляє офіційний сайт асоціації пляжного футболу в Україні.

    Головний тренер збірної України з пляжного футболу Євген Варениця запросив на цю гру наступних футболістів: голкіпери – Віталій Сидоренко (Артур Мьюзік), Володимир Гладченко (Гріффін), універсали - Олег Зборовський (Артур Мьюзік), Максим Войток (ХІТ), Іван Глуцький (Артур Мьюзік), Сергій Дубовік (Вибір), Дмитро Войтенко (Євроформат), Мар’ян Масевич (НФК Ураган), Ярослав Заворотний (Євроформат), Юрій Щериця (Гріффін).


    спорт Івано-Франківськ
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