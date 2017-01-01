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    В олімпійському селищі Пхенчхана-2018 не вистачає спальних місць

    • Сьогодні, 21:54
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    Через зміни в конструкції будівель кількість ліжок скоротилася на тисячу

    Національні олімпійські комітети стурбовані малим числом спальних місць волімпійському селищі Пхенчхана-2018.

    За заявами організаторів, число ліжок в олімпійському селищі має становити більше 4 тисяч. Однак в реальності виявилося, що через зміни в конструкції будівель кількістьліжок скоротилася до 3 тисяч.

    Також Національні олімпійські комітети висловили невдоволення транспортноюструктурою міста.

    Джерело: Сегодня

    спорт Олімпійські Ігри
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