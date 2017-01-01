В олімпійському селищі Пхенчхана-2018 не вистачає спальних місць
- Сьогодні, 21:54
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Розсилка
Через зміни в конструкції будівель кількість ліжок скоротилася на тисячуНаціональні олімпійські комітети стурбовані малим числом спальних місць волімпійському селищі Пхенчхана-2018.
За заявами організаторів, число ліжок в олімпійському селищі має становити більше 4 тисяч. Однак в реальності виявилося, що через зміни в конструкції будівель кількістьліжок скоротилася до 3 тисяч.
Також Національні олімпійські комітети висловили невдоволення транспортноюструктурою міста.
Джерело: Сегодня