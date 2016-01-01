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    В Уганді перекинулося судно з футбольною командою, потонули 30 людей

    • 26 Грудня, 20:28
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    Щонайменше 30 людей потонули на озері Альберт в Уганді, після того як перекинулося судно, що перевозило футболістів місцевої команди та їхніх уболівальників

    Переповнене судно перевозило близько 45 людей у неділю. В поліції заявили, що воно нахилилося, коли занадто багато пасажирів перемістилися на один бік судна.

    Як передає російська служба ВВС, врятувати вдалося лише 15 людей. Група гравців і вболівальників прямували на футбольний матч, приурочений до Різдва.


    Джерело: УНІАН

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