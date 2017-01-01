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    В УЄФА хочуть змінити трансферні правила

    • Сьогодні, 17:36
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    Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що Європейський футбольний союз розгляне варіанти зміни трансферних правил, щоб зробити футбол більш конкурентоспроможним

    Відзначається, що в УЄФА всерйоз стурбовані тим, що прірва між багатими і бідними клубами в останні роки тільки збільшується, що впливає на розвиток цілих ліг. «Нам потрібно пробувати нові механізми, такі як податок на розкіш, кадровий ліміт або нові, чесні трансферні правила, які б допомогли уникнути концентрації всіх талантів в обмеженій кількості клубів», - наводить слова Чеферіна Reuters.

    «Ми повинні запитати себе, чи є нинішня трансферна система ідеальною, і не боятися змінювати її. Якщо ми дозволимо прірві між багатими і бідними занадто сильно вирости - ми вб'ємо тих, хто не має багато можливостей. Зараз дуже багато маленьких клубів нестабільні, адже всю увагу світу залучено виключно до грандів. Але УЄФА має завдання захищати всі клуби, а не тільки елітні», - також зазначив Чеферін.




    Джерело: sportarena.com

    УЄФА футбол
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