В збірної Росії відберуть золоті медалі ОІ-2012 у Лондоні через допінг

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Колишній волейболіст збірної Бразилії Жиба повідомив, що збірна Росії може втратити золото Лондона- 2012 із-за семи позитивних допінг-тестів в олімпійський сезон

Жиба зараз обіймає посаду голови комісії спортсменів в Міжнародній федерації волейболу (FIVB).

«Цього тижня я відправлюся в Швейцарію, в штаб-квартиру FIVB, щоб обговорити з антидопінговим і юридичним відділами заяви про допінгові проблеми у російських спортсменів в 2012 році і представити відповіді комісії спортсменів.

Потім розглянемо питання про покарання і перерозподіл медалей Лондона», - написав Жиба в Інстаграмі, інформує Globo.

За словами Жиби, у 7 волейболістів збірної Росії під час повторної перевірки були виявлені позитивні тести. Усі тести були взяті в олімпійський сезон, що може привести до того, що російська команда втратить золото Лондона- 2012.

У свою чергу FIVB заявила, що не має інформації про російських волейболістів, в яких були знайдені позитивні проби.

«FIVB не отримувала інформацію про спортсменів, що здали позитивні проби в Лондоні, у тому числі згаданих в доповіді Макларена.

Крім того, FIVB не знає про перерозподіл медалей, який проводить МОК», - повідомили в організації.

Джерело: champion.com.ua