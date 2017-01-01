В збірної Росії відберуть золоті медалі ОІ-2012 у Лондоні через допінг
- Сьогодні, 12:34
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Колишній волейболіст збірної Бразилії Жиба повідомив, що збірна Росії може втратити золото Лондона- 2012 із-за семи позитивних допінг-тестів в олімпійський сезон
Жиба зараз обіймає посаду голови комісії спортсменів в Міжнародній федерації волейболу (FIVB).
«Цього тижня я відправлюся в Швейцарію, в штаб-квартиру FIVB, щоб обговорити з антидопінговим і юридичним відділами заяви про допінгові проблеми у російських спортсменів в 2012 році і представити відповіді комісії спортсменів.
Потім розглянемо питання про покарання і перерозподіл медалей Лондона», - написав Жиба в Інстаграмі, інформує Globo.
За словами Жиби, у 7 волейболістів збірної Росії під час повторної перевірки були виявлені позитивні тести. Усі тести були взяті в олімпійський сезон, що може привести до того, що російська команда втратить золото Лондона- 2012.
У свою чергу FIVB заявила, що не має інформації про російських волейболістів, в яких були знайдені позитивні проби.
«FIVB не отримувала інформацію про спортсменів, що здали позитивні проби в Лондоні, у тому числі згаданих в доповіді Макларена.
Крім того, FIVB не знає про перерозподіл медалей, який проводить МОК», - повідомили в організації.
Джерело: champion.com.ua