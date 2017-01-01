ВАДА не заборонятиме спортсменам вживати ліки від астми

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Засобами від астми користуються багато титулованих норвезьких лижників

Президент Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) Крейг Ріді підкреслив, що організація не має наміру забороняти спортсменам вживати ліки від астми. Раніше повідомлялося, що Національний олімпійський комітет Швеції може зажадати від Міжнародної федерації лижного спорту та Міжнародного олімпійського комітету посилити правила застосування спортсменами препаратів від астми.

- Моя дружина, наприклад, астматик, але вона грає в гольф, хоч і на аматорському рівні, - цитує ТАСС Ріді. - У дозволі на використання заборонених препаратів за медичними показаннями немає нічого страшного. Я не хочу нікому забороняти приймати ліки.

Може скластися враження, що існуюча система дуже відкрита до зловживань, тому, мені здається, її потрібно зробити жорсткішою, підключити більше незалежних медичних експертів.

Нагадаємо, що в серпні з'явилася інформація, що засобами від астми на основі сальбутамолу користуються багато титулованих норвезьких лижників, включаючи шестиразову олімпійську чемпіонку Маріт Бьорген і дворазового володаря Кубка світу Мартіна Сундбю, який в липні був дискваліфікований на два місяці за порушення правил вживання препарату.

Джерело: segodnya.ua