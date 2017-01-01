

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пілот «Мерседеса» Валттері Боттас став 107-м переможцем Гран-Прі в історії Формули-1, вигравши етап в Сочі

У Сочі завершилася гонка етапу чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формули-1 Гран-прі Росії, в якій перемогу святкував фінський гонщик Валттері Боттас з німецької команди «Мерседес».

Пілот подолав дистанцію в 52 кола за 1 годину 28 хвилин 08.743 секунди. Він був на 0,617 секунди швидший за німця Себастьяна Феттеля з італійської «Феррарі». Третє місце на рахунку іншого фінського гонщика Кімі Райкконена, який також представляє «Феррарі» - рівно 11 секунд відставання.

У загальному заліку лідером залишається Феттель - 86 очок. У Льюїса Хемілтона з , «Мерседес» який сьогодні фінішував четвертим - 73 очки, Боттаса - 63.



