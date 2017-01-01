Вбивця української біатлоністки отримав довічний термін

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Олену Демиденко вбили на порозі власного будинку

37-річний житель Глухівського району, у якого в минулому вже була судимість за вбивство, отримав довічний термін за вбивство української біатлоністки, повідомляє прокуратура Сумської області.

У червні 2013 року 28-річну Олену Демиденко вбили в Глухові Сумської області. Закривавлене тіло спортсменки знайшли на порозі власного будинку. На тілі нарахували 16 ножових поранень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вбивства дівчини причетний її співмешканець. Його було оголошено в міжнародний розшук за лінією Інтерполу.

За деякий час правоохоронці встановили, що він перебуває на території іншої країни, де скоїв крадіжку і вже відбуває покарання. Працівники поліції підготували процесуальні документи на його екстрадицію і в кінці серпня 2016-го підозрюваного етапували в Україну.

10 травня 2017 року за вироком суду першої інстанції обвинуваченого визнано винним у злочині, йому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Джерело: segodnya.ua