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    Вболівальники футбольного «Іллічівця» проголосували за нову назву клубу

    • Сьогодні, 15:10
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    Влітку маріупольський клуб змінить назву

    Вболівальники клубу першої української ліги «Іллічівець» (Маріуполь) взяли участь у голосуванні за нову назву клубу.

    З 1 квітня по 1 травня на клубному сайті фани могли проголосувати за один з двох варіантів – «Маріуполь» і «Металург». У підсумку, за назву «Маріуполь» проголосували 1035 відвідувачів клубного сайту, а за «Металург» - 661. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

    Паралельно проходило опитування і на міському сайті 0629.com.ua. За назву «Маріуполь» віддали свої голоси 54% респондентів, а за «Металург» - 45%.

    По закінченні поточного сезону інвестори клубу, проаналізувавши підсумки голосування, приймуть рішення щодо перейменування.


    Джерело: УНІАН

    футбол чемпіонат України
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