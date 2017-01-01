Вболівальники футбольного «Іллічівця» проголосували за нову назву клубу

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Влітку маріупольський клуб змінить назву

Вболівальники клубу першої української ліги «Іллічівець» (Маріуполь) взяли участь у голосуванні за нову назву клубу.

З 1 квітня по 1 травня на клубному сайті фани могли проголосувати за один з двох варіантів – «Маріуполь» і «Металург». У підсумку, за назву «Маріуполь» проголосували 1035 відвідувачів клубного сайту, а за «Металург» - 661. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Паралельно проходило опитування і на міському сайті 0629.com.ua. За назву «Маріуполь» віддали свої голоси 54% респондентів, а за «Металург» - 45%.

По закінченні поточного сезону інвестори клубу, проаналізувавши підсумки голосування, приймуть рішення щодо перейменування.







Джерело: УНІАН