Велогонщиця Беломоїна здобула перемогу на престижній гонцї в Австрії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українка фінішувала першою на змаганнях вищої категорії в австрійському Обертрауні

стала переможницею гонки вищої категорії в австрійському Обертрауні. Українка, яка виступає в олімпійській дисципліні маунтинбайк крос-кантрі, подолала 5 кіл дистанції за 1 годину 31 хвилину 59 секунд.

Беломоїна випередила швейцарку Лінду Індерганд, яка приїхала до фінішу другою, більш ніж на півтори хвилини. Третє місце зайняла бронзова медалістка Олімпійських ігор в Ріо і дворазова чемпіонка світу канадка Катарін Пендрель.

Перемога в Австрії дозволила Беломоїна заробити 90 очок в рейтинг UCI. У табелі про ранги Міжнародного союзу велосипедистів за 2 травня українка посідала п'яте місце, маючи в активі 1421 очко. У лідера - швейцарки Йоланди Нефф - в активі одна тисяча вісімсот п'ятьдесят-одна очко.

Нагадаємо, що в квітні Яна Беломоїна вдруге в кар'єрі виграла гонку в Штрасберзі, а на Ецтальському маунтинбайк-фестивалі в австрійському Хаймінгу стала другою.

Джерело: xsport.ua