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    Велогонщиця Беломоїна здобула перемогу на престижній гонцї в Австрії

    • Сьогодні, 10:04
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    Українка фінішувала першою на змаганнях вищої категорії в австрійському Обертрауні

    Яна Беломоїна  стала переможницею гонки вищої категорії в австрійському Обертрауні. Українка, яка виступає в олімпійській дисципліні маунтинбайк крос-кантрі, подолала 5 кіл дистанції за 1 годину 31 хвилину 59 секунд.

    Беломоїна випередила  швейцарку Лінду Індерганд, яка приїхала до фінішу другою, більш ніж на півтори хвилини. Третє місце зайняла бронзова медалістка Олімпійських ігор в Ріо і дворазова чемпіонка світу канадка Катарін Пендрель.
    Перемога в Австрії дозволила Беломоїна заробити 90 очок в рейтинг UCI. У табелі про ранги Міжнародного союзу велосипедистів за 2 травня українка посідала п'яте місце, маючи в активі 1421 очко. У лідера - швейцарки Йоланди Нефф - в активі одна тисяча вісімсот п'ятьдесят-одна очко.

    Нагадаємо, що в квітні Яна Беломоїна вдруге в кар'єрі виграла гонку в Штрасберзі, а на Ецтальському маунтинбайк-фестивалі в австрійському Хаймінгу стала другою.

    Джерело: xsport.ua

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